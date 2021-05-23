ФОТО. Стало известно, в какой форме Украины сыграет против Бахрейна

В воскресенье, 23 мая, состоится товарищеский матч Украина — Бахрейн.
Поединок пройдет в Харькове на ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.
Сборная Украины выйдет на матч в белом комплекте формы (вратарь — в черном). Команда Бахрейна сыграет в красном комплекте (вратарь — в зеленом).
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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