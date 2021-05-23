Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Бахрейн — соперник не того уровня, к которому мы привыкли»

Сборная Украины одержит победу со счетом 3:0, считает специалист

  • 23.05.2021 12:21
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Бахрейн — соперник не того уровня, к которому мы привыкли»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от товарищеского матча Украина — Бахрейн.

«Для Украины матч с Бахрейном — это будет такая тренировка с повышенной ответственностью. Ребята некоторое время не виделись. Мне кажется, в этом матче Андрей Шевченко даст сыграть тем людям, которые находятся в расширенном списке. Он даст им себя проявить. Шевченко и так знает возможности всех игроков. Но это еще для себя контрольная проверка футболистов, чтобы уже утвердить, кто из ребят на перспективу попадет в заявку на Евро.

Понятно, что Бахрейн — это соперник не того уровня, к которому мы привыкли в недавних матчах «желто-синих» в Лиге наций и отборе на чемпионат мира. Но это — сборная Украины, нужно к любому сопернику относиться со всей серьезностью. Думаю, ребята, которые выйдут на футбольное поле, захотят себя показать с самой лучшей стороны.

Матч будет в Харькове в присутствии 20 тысяч зрителей? Это шикарно, конечно же! Прекрасно, что матч будет со зрителями. Конечно, это уже совсем другой футбол. Когда мы наблюдали матчи зарубежных чемпионатов с интершумом, это не то. Когда играешь при зрителях, это совсем другие ощущения. Тем более, играть в Украине при своих фанатах — это супер! Ребята уже этого ждали.

Я думаю, 20 тысяч — это не последняя цифра. Мне кажется, будет больше зрителей на «Металлисте».

Какой может быть счет? Мне кажется, счет будет 2:0 или 3:0 в пользу сборной Украины! Но все-таки поставлю на 3:0!», — сказал Федецкий.

Матч Украина — Бахрейн состоится 23 мая в Харькове на ОСК «Металлист». Начало встречи в 21:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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