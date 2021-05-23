ФОТО. Зинченко получил чемпионские бутсы с украинским флагом

Украинский футболист выиграл золотые медали АПЛ в составе «Манчестер Сити»

  • 23.05.2021 12:00
  • 2661 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Зинченко получил чемпионские бутсы с украинским флагом
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко, чья команда завоевала золотые медали чемпионата Англии в сезоне 2020/2021, получил специальные чемпионские бутсы.

На бутсах написано «Это наш город» и нарисован украинский флаг.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел за «МанСити» 19 матчей.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 23.05.2021 12:56
    +1
    Юрий Карпенко, 23.05.2021 12:42
    А трусы какие?
    с какой целью интересуетесь? коллекционер трусов послематчевых?
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 23.05.2021 12:42
    -5
    А трусы какие?
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 23.05.2021 12:56
    +1
    Юрий Карпенко, 23.05.2021 12:42
    А трусы какие?
    с какой целью интересуетесь? коллекционер трусов послематчевых?
    Ссылка
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