ФОТО. Зинченко получил чемпионские бутсы с украинским флагом

24-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко, чья команда завоевала золотые медали чемпионата Англии в сезоне 2020/2021, получил специальные чемпионские бутсы.
На бутсах написано «Это наш город» и нарисован украинский флаг.
В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел за «МанСити» 19 матчей.
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