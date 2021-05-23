Виталий Сачко - Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 мая украинский теннисист Виталий Сачко (№320 ATP) сыграет финальный матч на 25-тысячнике в чешском городе Яблонец-над-Нисоу.
Соперником украинца, посеянного под восьмым номером, станет 19-летний Иржи Легечка (№290 ATP), который получил от организаторов первый номер посева.
Время начала матча – 11:40 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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