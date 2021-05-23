ФОТО. Как сборная Украины перед Бахрейном тренировалась

Фотогалерея с тренировки команды Андрея Шевченко перед контрольным матчем

  • 23.05.2021 11:47
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ФОТО. Как сборная Украины перед Бахрейном тренировалась
© Фото Кирилла Дымова

В воскресенье, 23 мая, сборная Украины в Харькове проведет первый контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату Европы. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Бахрейна. Поединок пройдет на стадионе ОСК «Металлист». Начало – в 21:00.

Накануне сборная Украины провела тренировку на ОСК «Металлист».

Смотрите лучшие фотомоменты тренировки перед матчем с Бахрейном в фотогалерее Кирилла Дымова.

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Источник — Sport.ua

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