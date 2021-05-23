Ханс-Дитер ФЛИК: «Буду скучать по Баварии, горжусь командой»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покидает клуб в конце этого сезона. Специалист попрощался с командой после заключительного тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (5:2).
«Я буду скучать по команде. Она стала ориентиром на годы вперед. То, что команда показывала на каждой тренировке и в матчах, как они сражались, отражает их достижения. Я смотрю на общую картину. Атмосфера хорошая. Я очень горжусь, мне было приятно быть рядом с этой командой. Я хотел бы поблагодарить всех», - сказал Флик.
Ранее сообщалось, что Флик может возглавить «Барселону».
Источник — ФК Бавария
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