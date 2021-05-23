ВИДЕО. Атлетико - чемпион, Усик дошел до Джошуа, ставим на Ман Сити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 23.05.2021 09:59
  • 2091 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Атлетико - чемпион, Усик дошел до Джошуа, ставим на Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Атлетико чемпион Примеры
2. WBO назначил бой Джошуа - Усик
3. Романчук взял второе золото
4. Прогноз на матч Манчестер Сити - Эвертон

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Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.05.2021 10:07
    0
    Усик дощешл
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.05.2021 10:07
    0
    Усик дощешл
    Ссылка
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