Президент Спортинга: «Однажды Роналду еще сыграет за наш клуб»

Президент «Спортинга» Фредерико Варандас уверен, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в лиссабонский клуб.

«Я думаю, что Криштиану однажды еще сыграет за «Спортинг». Кстати, он одним из первых поздравил нас с чемпионством. Сейчас у него есть контракт с «Ювентусом», я знаю, что он хочет продолжать бороться за победу в Лиге чемпионов. Возвращение зависит от Роналду, а он, помимо того, что является великим футболистом, еще и является большим фанатом «Спортинга», - сказал Варандас.

В этом сезоне на счету Роналду 36 голов и 4 голевые передачи за 44 матча за «Ювентус».

Ранее мать Роналду сообщила, что сделает все, чтобы ее сын вернулся в «Спортинг».