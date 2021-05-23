Президент Спортинга: «Однажды Роналду еще сыграет за наш клуб»

Звездный форвард вскоре может вернуться в Португалию

  • 23.05.2021 09:49
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Президент Спортинга: «Однажды Роналду еще сыграет за наш клуб»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Спортинга» Фредерико Варандас уверен, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в лиссабонский клуб.

«Я думаю, что Криштиану однажды еще сыграет за «Спортинг». Кстати, он одним из первых поздравил нас с чемпионством. Сейчас у него есть контракт с «Ювентусом», я знаю, что он хочет продолжать бороться за победу в Лиге чемпионов. Возвращение зависит от Роналду, а он, помимо того, что является великим футболистом, еще и является большим фанатом «Спортинга», - сказал Варандас.

В этом сезоне на счету Роналду 36 голов и 4 голевые передачи за 44 матча за «Ювентус».

Ранее мать Роналду сообщила, что сделает все, чтобы ее сын вернулся в «Спортинг». 

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Источник — Goal.com

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