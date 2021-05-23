ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая

В воскресенье, 23 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
21:00. Украина - Бахрейн 1,42 - 4,89 - 8,00
18:00. Астон Вилла - Челси 6,32 - 4,39 - 1,50
18:00. Лестер - Тоттенхэм 2,02 - 4,09 - 3,60
18:00. Ливерпуль - Кристал Пэлас 1,16 - 8,09 - 17,20
18:00. Манчестер Сити - Эвертон 1,52 - 4,89 - 6,20
18:00. Вест Хэм - Саутгемптон 1,72 - 3,89 - 4,40
21:45. Болонья - Ювентус 9,52 - 6,59 - 1,30
21:45. Аталанта - Милан 2,52 - 4,69 - 2,70
БАСКЕТБОЛ
20:00. Филадельфия - Вашингтон