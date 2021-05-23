Орлы вырвали трофей. ПАОК выиграл Кубок Греции

В субботу состоялся финальный поединок Кубка Греции, в котором ПАОК обыграл «Олимпиакос» со счетом 2:1. «Орлы» вырвали победу на последних минутах основного времени.
Отметим, что «черно-белые» выиграли национальный Кубок четвертый раз за последние пять лет.
Кубок Греции. Финал.
«Олимпиакос» – ПАОК – 1:2
Голы: Мвила (50) – Виеринья (36), Крменчик (90)
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Источник — Sport.ua
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