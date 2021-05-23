Орлы вырвали трофей. ПАОК выиграл Кубок Греции

В финале «черно-белые» обыграли «Олимпиакос»

  • 23.05.2021 02:23
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Орлы вырвали трофей. ПАОК выиграл Кубок Греции
© ФК ПАОК

В субботу состоялся финальный поединок Кубка Греции, в котором ПАОК обыграл «Олимпиакос» со счетом 2:1. «Орлы» вырвали победу на последних минутах основного времени.

Отметим, что «черно-белые» выиграли национальный Кубок четвертый раз за последние пять лет.

Кубок Греции. Финал.

«Олимпиакос» – ПАОК – 1:2

Голы: Мвила (50) – Виеринья (36), Крменчик (90)

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Источник — Sport.ua

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