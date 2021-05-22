Виктор КОРНИЕНКО: «Когда был маленьким, мечтал играть за Динамо»

22-летний украинский защитник «Шахтера» Виктор Корниенко признался, что в детстве хотел выступать за киевское «Динамо».

- За какой украинский клуб ты мечтал сыграть, когда был обычным полтавским парнем?

- Когда был маленьким, очень сильно хотел сыграть за «Динамо» Киев, но потом так сложилось, что они — главные конкуренты.

В минувшем сезоне Корниенко провел за «Шахтер» 16 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.