Виктор КОРНИЕНКО: «Когда был маленьким, мечтал играть за Динамо»

22-летний украинский защитник «Шахтера» Виктор Корниенко признался, что в детстве хотел выступать за киевское «Динамо».
- За какой украинский клуб ты мечтал сыграть, когда был обычным полтавским парнем?
- Когда был маленьким, очень сильно хотел сыграть за «Динамо» Киев, но потом так сложилось, что они — главные конкуренты.
В минувшем сезоне Корниенко провел за «Шахтер» 16 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.
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Источник — Футбол 1/2/3
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