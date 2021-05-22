Николай ШАПАРЕНКО: «Уже идет работа с прицелом на Евро-2020»

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал подготовку к завтрашнему контрольному матчу против Бахрейна.
«Готовимся к спаррингу, и тренировки стали несколько легче. Сейчас акцент делается на тактических построениях с учетом того, что мы хотим продемонстрировать в игре с Бахрейном. Однако прицел уже идет и на матчи чемпионата Европы. Некоторые игроки еще не прибыли в лагерь сборной, но думаю, что они в курсе нашей работы».
«Нам еще не рассказывали о сборной Бахрейна, но думаю, что в ближайшее время на теоретических занятиях тренеры нам все покажут и расскажут, как победить эту команду. Будем реализовывать установки тренерского штаба».
«Выполним все задачи, стоящие перед нами сейчас, а потом получим немного отдыха», - сказал Шапаренко.
Матч начнется в 21:00.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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