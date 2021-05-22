«Кроме Кухаревича никого». Суркис не видит усиления Динамо из команд УПЛ

Президент киевлян рассказал об интересе к молодому форварду

  • 22.05.2021 20:31
  • 3919 просмотров
  • 1 комментарий
«Кроме Кухаревича никого». Суркис не видит усиления Динамо из команд УПЛ
© fcrukh.com

Президент «Динамо» Игорь Суркис отметил, что не видит игроков в УПЛ, кто мог бы усилить команду, если не говорить о футболистах «Шахтера».

Однако подтвердил, что интересовался форвардом «Руха» Николаем Кухаревичем, которого продали в «Труа».

«Я не вижу игроков из УПЛ, кто может подойти «Динамо». Кто был бы сильнее наших молодых. Мы хотели купить у «Руха» Кухаревича. Мы предлагали, но их президент нормально ответил, что он смотрит продажу только на западные чемпионаты. На этого игрока обращали внимание».

«Других футболистов я не вижу, кто мог бы в будущем конкурировать с нашими игроками», - сказал Суркис.

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Источник — ПроФутбол

(17 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 22.05.2021 20:54
    +3
    А иранца или Довбика все таки купят . Это ж Суркис не видит, а Луческу может по другому смотрит
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 22.05.2021 20:54
    +3
    А иранца или Довбика все таки купят . Это ж Суркис не видит, а Луческу может по другому смотрит
    Ссылка
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