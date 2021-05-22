«Кроме Кухаревича никого». Суркис не видит усиления Динамо из команд УПЛ

Президент «Динамо» Игорь Суркис отметил, что не видит игроков в УПЛ, кто мог бы усилить команду, если не говорить о футболистах «Шахтера».

Однако подтвердил, что интересовался форвардом «Руха» Николаем Кухаревичем, которого продали в «Труа».

«Я не вижу игроков из УПЛ, кто может подойти «Динамо». Кто был бы сильнее наших молодых. Мы хотели купить у «Руха» Кухаревича. Мы предлагали, но их президент нормально ответил, что он смотрит продажу только на западные чемпионаты. На этого игрока обращали внимание».

«Других футболистов я не вижу, кто мог бы в будущем конкурировать с нашими игроками», - сказал Суркис.