Виктор КОРНИЕНКО: «Хочу всю карьеру провести в Шахтере»

Юный украинский защитник не планирует идти в аренду

  • 22.05.2021 19:35
  • 355 просмотров
  • 2 комментария
Виктор КОРНИЕНКО: «Хочу всю карьеру провести в Шахтере»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский защитник «Шахтера» Виктор Корниенко заверил, что не собирается уходить в аренду и намерен всю карьеру провести в составе «горняков».

«Ни в коем случае не хочу уходить в аренду. Я знаю свои силы, я наберу форму. Буду каждый день доказывать, работать. Я знаю, что у меня все получится.

Хочу закрепиться в «Шахтере», стать основным игроком и провести тут всю карьеру», — заявил Корниенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 22.05.2021 19:52
    -1
    Баран
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.05.2021 19:49
    -1
    Купят на твою позицию какого-нибудь бразильца и проведешь на банке в Шахтёре всю жизнь! А спортивная жизнь так коротка!!! Вскоре и Исмаили подтянется и как тогда???
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