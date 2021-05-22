Виктор КОРНИЕНКО: «Хочу всю карьеру провести в Шахтере»

22-летний украинский защитник «Шахтера» Виктор Корниенко заверил, что не собирается уходить в аренду и намерен всю карьеру провести в составе «горняков».

«Ни в коем случае не хочу уходить в аренду. Я знаю свои силы, я наберу форму. Буду каждый день доказывать, работать. Я знаю, что у меня все получится.

Хочу закрепиться в «Шахтере», стать основным игроком и провести тут всю карьеру», — заявил Корниенко.