Виктор КОРНИЕНКО: «Хочу всю карьеру провести в Шахтере»

22-летний украинский защитник «Шахтера» Виктор Корниенко заверил, что не собирается уходить в аренду и намерен всю карьеру провести в составе «горняков».
«Ни в коем случае не хочу уходить в аренду. Я знаю свои силы, я наберу форму. Буду каждый день доказывать, работать. Я знаю, что у меня все получится.
Хочу закрепиться в «Шахтере», стать основным игроком и провести тут всю карьеру», — заявил Корниенко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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