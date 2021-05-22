Эксклюзив. Как сборная Украины готовилась перед спаррингом с Бахрейном

Я уже 5 лет прохожу сборы вместе с национальной командой, и 50% времени мы находимся на краю города Харькова в гольф-клубе Superior. Юрий Сапронов обустроил это место удивительно уютно, здесь не бывает случайной прессы, толп, присущих отелям в центре города. До тренировочного поля стадиона Солнечный 5 минут на автобусе, и там уже конец харьковской географии, кольцевая города и парк Фельдмана, который наполняется людьми, такое впечатление, только на праздники.



Николай Васильков на кортах Superior

Три факта выяснилось, когда мы уже были в Харькове. Первый - на этих сборах (по крайней мере, на этом) не будет Коноплянки, Коваленко и Харатина. Считайте, что -2 в центре поля. Подхватил неизвестно где ангину краек «Шахтера» Корниенко, он изолирован от остальных (тесты отрицательные, все ок хоть с этим). И трещину в кости нашли в ноге у Буяльского. Он принял участие в тестах, бегал, но на третий день почувствовал дискомфорт, сделали снимки, и на тебе! Это три-четыре недели покоя, а значит он тоже out, считаем - 3 в центре.

Когда я увидел Шапаренко с замотанной бинтами шишкой на левой ноге, то едва с тумбочки не упал! И ты? Он говорит, не знаю, у меня судорога, не отпускает на мышце уже двое суток. Слава Богу, это не -4, здесь ее постепенно вывели упражнениями и припарками, помогал даже главный тренер. Это видео стало вирусным в тот день:

Шевченко привычно принял участие во всех без исключения тренировочных процессах, он демонстрирует хорошую физическую форму. Динамовский латераль Тымчик считается суперспринтером, однако и он не успевал за Шевченко в отборе.



Андрей Шевченко и Александр Тымчик

Традиционно я внимательно слежу за новичками. С Денисом Поповым Шевченко пообщался в первый же день, Денис очень сосредоточенный, сконцентрированный парень. Он ко всему внимателен, относится ко всему серьезно. Те, кто его знает, скажут, что он такой только на работе.

Бондаренко из «Шахтера» производит приятное впечатление, парень быстро ориентируется на поле и адаптируется к новым схемам. А Жора Судаков имеет поставленный резкий удар. Заметил это и Шевченко. Он несколько раз накатил ему на завершающей стрельбе по воротам, Судаков без траблов прострелил и Пятова, и тезку Бущана.

Шевченко в цикле подготовки к игре против Бахрейна неделю предлагал коллективу преимущественно двухразовые тренировки. Иногда утром их заменяли физические тесты. На Слободе сейчас ходят веселые погоды, температура, влажность и ветер скачут, как чертовы души в аду, часто налетает неожиданный ливень, а холод продирает до костей. Я внимательно понаблюдал за одной присущей этому периоду тренировкой команды и атмосферой после нее в раздевалке. Это такая отсылка к True British Football из прошлого, на такое приятно смотреть со стороны, как оно - находиться внутри, можно понять по моим видео:

На неделю пришлось сразу два юбилея. Сначала Андреа Мальдере бамкнуло 50, а затем Жене Макаренко шарахнуло 30. Тортиков было на двоих три штуки, все вкусные, спасибо нашему любимому всеми повару Любомиру Тошичу, пусть ему во всем помогает Бог.

Эти Дневники Сборной на официальном YouTube-канале УАФ как никогда популярны, всемирно-известный Саша Гливинский и Роман Свинаренко в поте лица не выпускают из рук микрофоны и камеры, их увидеть как раз можно только вдвоем.

Разлучает этих атлетов только... футбол. После тренировок сборников на поле происходит поединок между стаффом - условно «команда Василькова» против «команды Гливинского». К сожалению, должен констатировать, по поединкам счет 0:2.

Но впереди полтора-два месяца лагеря

Сборная после Бахрейна получит 4 дня отдыха, на следующий сбор здесь же в Харькове появятся почти все легионеры, за исключением одного, участника финала ЛЧ.

Николай ВАСИЛЬКОВ