Тренер Бахрейна: «Интересно проверить себя против мощной сборной Украины»

Наставник Элиу Соуза прокомментировал спарринг в Харькове

  • 22.05.2021 19:31
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Тренер Бахрейна: «Интересно проверить себя против мощной сборной Украины»
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Наставник сборной Бахрейна Элиу Соуза дал комментарий перед завтрашним контрольным матчем против Украины.

«Для нас очень интересно проверить себя в матче со столь мощной сборной. Этот поединок поможет Бахрейну подготовиться к нашим официальным встречам».

«Сборная Украины демонстрирует квалифицированную и содержательную игру, ведь выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда. Игрокам нашего соперника присуща атлетическая и техничная игра».

«Плюс Украина очень интересно действует тактически», - считает Соуза.

Встреча пройдет в Харькове, начало в 21:00.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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