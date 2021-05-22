Тренер Бахрейна: «Интересно проверить себя против мощной сборной Украины»

Наставник сборной Бахрейна Элиу Соуза дал комментарий перед завтрашним контрольным матчем против Украины.
«Для нас очень интересно проверить себя в матче со столь мощной сборной. Этот поединок поможет Бахрейну подготовиться к нашим официальным встречам».
«Сборная Украины демонстрирует квалифицированную и содержательную игру, ведь выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда. Игрокам нашего соперника присуща атлетическая и техничная игра».
«Плюс Украина очень интересно действует тактически», - считает Соуза.
Встреча пройдет в Харькове, начало в 21:00.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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