Тренер Бахрейна: «Интересно проверить себя против мощной сборной Украины»

Наставник сборной Бахрейна Элиу Соуза дал комментарий перед завтрашним контрольным матчем против Украины.

«Для нас очень интересно проверить себя в матче со столь мощной сборной. Этот поединок поможет Бахрейну подготовиться к нашим официальным встречам».

«Сборная Украины демонстрирует квалифицированную и содержательную игру, ведь выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда. Игрокам нашего соперника присуща атлетическая и техничная игра».

«Плюс Украина очень интересно действует тактически», - считает Соуза.

Встреча пройдет в Харькове, начало в 21:00.