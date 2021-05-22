Виктор КОРНИЕНКО: «Пришел Луческу — и Динамо стало выигрывать»

22-летний украинский защитник «Шахтера» Виктор Корниенко назвал причины кризиса донецкой команды в минувшем сезоне.

«Динамо» совершенно другое. Команда стала намного сильнее. Пришел Луческу — и «Динамо» стало выигрывать. Ему фартит, кстати.

Что случилось с нами? Ничего не изменилось, просто команда не может 5-6 лет подряд все выигрывать. Бывают такие моменты, когда что-то не получается, не везет. Например, «Манчестер Сити» в прошлом сезоне проиграл чемпионство, хотя сумасшедшая команда и сумасшедший тренер.

Не получилось в этом сезоне, получится в следующем. Будем стараться. Бывают у всех падения», — сказал Корниенко.

«Динамо» выиграло чемпионат Украины сезона 2020/2021, «Шахтер» занял второе место.