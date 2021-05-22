Виктор КОРНИЕНКО: «Пришел Луческу — и Динамо стало выигрывать»

Футболист «Шахтера»​​​​​​​ объяснил, что случилось с донецкой командой в минувшем сезоне

  • 22.05.2021 18:40
  • 875 просмотров
  • 4 комментария
Виктор КОРНИЕНКО: «Пришел Луческу — и Динамо стало выигрывать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский защитник «Шахтера» Виктор Корниенко назвал причины кризиса донецкой команды в минувшем сезоне.

«Динамо» совершенно другое. Команда стала намного сильнее. Пришел Луческу — и «Динамо» стало выигрывать. Ему фартит, кстати.

Что случилось с нами? Ничего не изменилось, просто команда не может 5-6 лет подряд все выигрывать. Бывают такие моменты, когда что-то не получается, не везет. Например, «Манчестер Сити» в прошлом сезоне проиграл чемпионство, хотя сумасшедшая команда и сумасшедший тренер.

Не получилось в этом сезоне, получится в следующем. Будем стараться. Бывают у всех падения», — сказал Корниенко.

«Динамо» выиграло чемпионат Украины сезона 2020/2021, «Шахтер» занял второе место.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 22.05.2021 19:52
    0
    це той ВіЦя кАрнієнкА, що мріє все життя ПРОСИДІТИ, ой..)), провести гравцем в ШаХраї???
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.05.2021 19:52
    0
    А вот если нет, то как??? Может настала эра Динамо и теперь Шахтер три-четыре года не чемпион!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.05.2021 19:04
    0
    A.V., 22.05.2021 18:54
    Не вигравати вам у Луческу НІКОЛИ. Він вас читає, наче відкриту книжку.
    Если Луческу сможет удержать тот же уровень настроя и вовлеченности игроков, то у Шахтера не будет шансов и в следующем году. Чемпионат они проиграли в матчах с середняками, и усилились пока что слухами на страницах информизданий.
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 22.05.2021 18:54
    +2
    Не вигравати вам у Луческу НІКОЛИ. Він вас читає, наче відкриту книжку.
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 22.05.2021 18:54
    +2
    Не вигравати вам у Луческу НІКОЛИ. Він вас читає, наче відкриту книжку.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 22.05.2021 19:52
    0
    це той ВіЦя кАрнієнкА, що мріє все життя ПРОСИДІТИ, ой..)), провести гравцем в ШаХраї???
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 22.05.2021 19:52
    0
    А вот если нет, то как??? Может настала эра Динамо и теперь Шахтер три-четыре года не чемпион!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.05.2021 19:04
    0
    A.V., 22.05.2021 18:54
    Не вигравати вам у Луческу НІКОЛИ. Він вас читає, наче відкриту книжку.
    Если Луческу сможет удержать тот же уровень настроя и вовлеченности игроков, то у Шахтера не будет шансов и в следующем году. Чемпионат они проиграли в матчах с середняками, и усилились пока что слухами на страницах информизданий.
    Ссылка
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