Агент: «Милевским интересуются клубы из Украины, Беларуси и Азербайджана»

Агент 36-летнего украинского форварда «Миная» Артема Милевского Александр Панков рассказал о том, какая ситуация у опытного нападающего с нынешним клубом, и какие предложения о продолжении карьеры футболист получил в последнее время.

«С «Минаем» окончательно вопрос еще не решен. Контракт пока не расторгнут, клуб еще не выполнил все обязательства, после чего мы подпишем бумаги.

После отпуска, в июне, мы встретимся с Артемом и обговорим будущее. Были звонки от украинских клубов, из Беларуси и Азербайджана. Также есть к нему интерес со стороны кипрского клуба, который вышел в элитный дивизион.

Важно понять, продолжит он карьеру дальше или займется другим направлением. Есть проекты, которыми мы занимаемся, есть проекты, в которые приглашают Артема. Мы встретимся и обсудим все это», — отметил Панков.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.