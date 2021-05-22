Евгений МАКАРЕНКО: «Должны убрать все ошибки предыдущих матчей»

Хавбек сборной Украины – о подготовке к Евро-2020

  • 22.05.2021 16:35
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Евгений МАКАРЕНКО: «Должны убрать все ошибки предыдущих матчей»
© УАФ. Евгений Макаренко

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко накануне контрольного матча с Бахрейном (23 мая) рассказал о подготовке команды к Евро-2020:

- Каково психологическое состояние команды после неудачных матчей с Финляндией и Казахстаном?
- Безусловно, первое время после этих игр все были недовольны, вся страна была разочарована. Мы как футболисты и тренерский штаб также были недовольны. Но нужно сделать анализ и забыть эти моменты.

Сейчас в команде прекрасная атмосфера, мы провели хороший недельный цикл. Мы должны убрать все те ошибки, которые были в предыдущих матчах.

- Каково ваше отношение к конкуренции в центре поля сборной?
- Конкуренция – это то, что всегда двигает тебя вперед. В каждом коллективе хорошо, когда у тренерского штаба есть по два человека на позицию, а то и три. Ты всегда хочешь доказать, что ты лучше, и заслуживаешь быть на поле.

- Как вам молодые Бондаренко и Судаков?
- Два молодых парня. Приятные ощущения от них, они работоспособные, с хорошими футбольными качествами.

- Вы общаетесь с партнерами по сборной. Как большинство оценивает этот сезон? Насколько сложным он вышел?
- Все играют в разных клубах, и каждый оценивает сезон в зависимости от результатов своего клуба. Динамовцы оценивают сезон прекрасно, донецкие ребята немного разочарованы.

За себя могу сказать – я доволен сезоном, благодаря которому я попал в сборную. Атмосфера в команде хорошая, все с горящими глазами тренируются, доказывают, это главное.

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Источник — Sport.ua

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