Вест Хэм хочет продлить контракт с Мойесом

Контракт главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса с клубом истекает в конце нынешнего сезона.
Руководство «молотобойцев» довольно работой специалиста, который близок к тому, чтобы вывести «Вест Хэм» в еврокубки в нынешнем сезоне. За тур до финиша сезона в АПЛ «Вест Хэм» идет шестым в турнирной таблице.
Клуб готовит для Мойеса новый контракт на три года – до лета 2024 года. Мойес возглавляет «Вест Хэм» с ноября 2017 года.
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Источник — The Telegraph
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