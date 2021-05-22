Вест Хэм хочет продлить контракт с Мойесом

Клуб Андрея Ярмоленко не хочет менять главного тренера

  • 22.05.2021 15:01
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Вест Хэм хочет продлить контракт с Мойесом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Контракт главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса с клубом истекает в конце нынешнего сезона.

Руководство «молотобойцев» довольно работой специалиста, который близок к тому, чтобы вывести «Вест Хэм» в еврокубки в нынешнем сезоне. За тур до финиша сезона в АПЛ «Вест Хэм» идет шестым в турнирной таблице.

Клуб готовит для Мойеса новый контракт на три года – до лета 2024 года. Мойес возглавляет «Вест Хэм» с ноября 2017 года.

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Источник — The Telegraph

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