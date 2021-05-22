В воскресенье, 23 мая «Астон Вилла» в 38-м туре АПЛ дома примет «Челси». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
После 37 туров «Челси» идет третьим в турнирной таблице АПЛ с 67 очками в активе. «Астон Вилла» 11-я с 52 баллами.
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Источник — Sport.ua
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