В воскресенье, 23 мая «Астон Вилла» в 38-м туре АПЛ дома примет «Челси». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

После 37 туров «Челси» идет третьим в турнирной таблице АПЛ с 67 очками в активе. «Астон Вилла» 11-я с 52 баллами.