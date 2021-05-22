ОФИЦИАЛЬНО. Газиантеп подписал 19-летнего воспитанника академии Шахтера

Владислав Кобылянский подписал долгосрочный контракт с клубом из Турции

  • 22.05.2021 09:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Газиантеп подписал 19-летнего воспитанника академии Шахтера
© ФК Газиантеп. Владислав Кобылянский

Представитель турецкой Суперлиги «Газиантеп» объявил о подписании 19-летнего воспитанника академии «Шахтера» Владислава Кобылянского, который играет на позиции центрального полузащитника.

Договор рассчитан на 5 лет. В «Газиантеп» Кобылянский перешел на правах свободного агента, в статусе которого пребывал несколько месяцев после ухода из академии «Шахтера».

Отмечается, что перед подписанием профессионального контракта с «Газиантепом» Кобылянский в течение нескольких месяцев был в системе клуба и выступал за молодежную команду.

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Источник — ФК Газиантеп

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