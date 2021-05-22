ОФИЦИАЛЬНО. Газиантеп подписал 19-летнего воспитанника академии Шахтера

Представитель турецкой Суперлиги «Газиантеп» объявил о подписании 19-летнего воспитанника академии «Шахтера» Владислава Кобылянского, который играет на позиции центрального полузащитника.

Договор рассчитан на 5 лет. В «Газиантеп» Кобылянский перешел на правах свободного агента, в статусе которого пребывал несколько месяцев после ухода из академии «Шахтера».

Отмечается, что перед подписанием профессионального контракта с «Газиантепом» Кобылянский в течение нескольких месяцев был в системе клуба и выступал за молодежную команду.