ЛЕБЕДЕНКО: «При Калитвинцеве у Олимпика начались проблемы с физподготовкой»

22-летний защитник донецкого «Олимпика» Орест Лебеденко рассказал о бывшем главном тренере команды Юрии Калитвинцеве.
«Не знаю почему, но при Юрии Калитвинцеве у «Олимпика» начались проблемы с физподготовкой. Чувствовалось, что Калитвинцеву банально не хватает информации о своих новых подопечных, об их возможностях. Во время матчей часто ловил себя на мысли, что игра уходит из под контроля, на действиях некоторых моих партнеров уже сказывается усталость, а замен все нет. Едва удалось спастись, хотя по подбору исполнителей «Олимпик» должен был решать совсем другие турнирные задачи», - сказал Лебеденко.
В минувшем сезоне УПЛ 22-летний защитник в составе «Олимпика» провел 23 матча.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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