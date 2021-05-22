ЛЕБЕДЕНКО: «При Калитвинцеве у Олимпика начались проблемы с физподготовкой»

22-летний защитник донецкого «Олимпика» Орест Лебеденко рассказал о бывшем главном тренере команды Юрии Калитвинцеве.

«Не знаю почему, но при Юрии Калитвинцеве у «Олимпика» начались проблемы с физподготовкой. Чувствовалось, что Калитвинцеву банально не хватает информации о своих новых подопечных, об их возможностях. Во время матчей часто ловил себя на мысли, что игра уходит из под контроля, на действиях некоторых моих партнеров уже сказывается усталость, а замен все нет. Едва удалось спастись, хотя по подбору исполнителей «Олимпик» должен был решать совсем другие турнирные задачи», - сказал Лебеденко.

В минувшем сезоне УПЛ 22-летний защитник в составе «Олимпика» провел 23 матча.