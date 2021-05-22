Лестер – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 38-го тура АПЛ

  • 22.05.2021 07:42
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Лестер – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 38-го тура Премьер-лиги Англии «Лестер» – «Тоттенхэм».

«Завоевавшие» в противостоянии с «Челси» Кубок Англии «лисы» через три дня на «Стэмфорд Бридж» уступили «аристократам» и выбыли из первой четверки АПЛ, пропустив вперед «Ливерпуль». «Лестер» это не устраивает, и они хотят туда вернуться. Но для этого «Лестер» должен обыграть «шпор» и надеяться, что «Челси» и «Ливерпуль» потеряют очки. Я думаю, «Челси» и «Ливерпуль» обыграют «Астон Виллу» и «Кристал Пэлас», которые решили свои турнирные задачи. 

А что же «Тоттенхэм»? Здесь интересно! После ухода в «Рому» Моуринью для «шпор» принципиально попасть в еврокубки. Но сделать это почти невозможно, так как их основные конкуренты «Эвертон» будет играть с неосновным составом «Ман Сити». Основа будет готовиться к финалу Лиги чемпионов. 

В случае поражения от «лисов» «шпоры» не только не попадут в еврокубки, но они вообще могут финишировать лишь десятыми. Мы понимаем, что Кейн может сменить клубную прописку. И, если «шпоры» не попадут в еврокубки, даже речи не будет о продлении контракта с ним. Но «Тоттенхэм» сам в этом виноват, так как дважды проиграл конкурентам в трех предыдущих матчах – «Астон Вилле» и «Лидсу». 

«Лестер», к сожалению, провалил домашний матч с «Ньюкаслом», уступив 2:4. И, если бы меня спросили: что важнее, выиграть Кубок Англии или попасть в четверку АПЛ на месте «Лестера»? Я бы лучше проиграл финал Кубка, но был бы в четверке, потому что это Лига чемпионов. Но Брендан Роджерс, очень ровно прошедший с «Лестером» чемпионат, даже выиграв у «Тоттенхэма», что вполне реально (скорее всего, они победят), не попадет в четверку. «Ман Сити», МЮ, «Челси» и «Ливерпуль» попадут в Лигу чемпионов. И хоть у «Лестера» с «Ливерпулем» одинаковое количество очков, «мерсисайдцы» благодаря голу Алиссона в добавленное время с огромнейшим трудом все-таки будут в Лиге чемпионов. А «Лестер» будет пятым! В Англии приблизительно такие расклады», – сказал Грозный. 

Матч «Лестер» – «Тоттенхэм» состоится 23 мая. Начало встречи – в 18:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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