Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 38-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Вильярреал».

«Заключительный тур Ла Лиги имеет немало интриг. В первую очередь, кто же из мадридских команд «Атлетико» или «Реал» станет чемпионов. Кто? «Барса» или «Севилья» станет третьей? «Сосьедад», «Бетис» или «Вильярреал» финишируют за топ-квартетом? Кто покинет Ла Лигу из четверки аутсайдеров: «Эйбар», «Вальядолид», «Эльче» или «Уэска»? Неужели этого мало? Очень интересен чемпионат Испании!

Два предыдущих матча выиграл «Вильярреал» Эмери. «Желтая субмарина» обыграла «Вальядолид» (2:0) и «Севилью» (4:0), в матче с которой хет-триком отметился колумбиец Карлос Бакка. Но не будем забывать, что в течение четырех дней с 22-го по 24-е мая «желтой субмарине» предстоит сыграть поединок с «Реал» и финальный матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Как поступить Эмери в этой ситуации? Матч Лиги Европы, безусловно, более ценен, так как в случае победы над МЮ «Вильярреал» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов. Потому в матче со «сливочными» будет определенная ротация состава. Аналогично в АПЛ поступит и МЮ.

Лично я уверен в победе «Реала», потому что они провели очень много подобных стрессовых матчей и готовы к таким вызовам. Тем более, когда пресса постоянно пишет о смене Зидана на другого специалиста и замене ряда футболистов, «Реал» не имеет права на ошибку. К тому же после пятилетнего перерыва возвращен в сборную Франции лидер «сливочных» Карим Бензема. Потому нет смысла философствовать о тактических нюансах матча.

Для меня здесь очевидно все. «Реал» выиграет матч и при хорошем для себя раскладе может стать чемпионом Испании, с чем «Атлетико» не согласен», – сказал Грозный.

Матч «Реал» Мадрид – «Вильярреал» состоится 22 мая. Начало встречи – в 19:00.