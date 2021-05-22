Ман Сити – Эвертон. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 38-го тура Премьер-лиги Англии «Ман Сити» – «Эвертон»:

«Ман Сити» уже чемпион. «Эвертон» с 59 очками идет восьмым и еще претендует на попадание в еврокубки.

В этом сезоне «горожане» дважды на выезде обыграли «ирисок»: в рамках АПЛ (1:3) и в матче четвертьфинала Кубка Англии (0:2). Соперники встречались между собой 190 раз (75 побед «Ман Сити», 68 викторий «Эвертона» и 47 ничьих).

Думаю, в этом матче с «Ман Сити» «Эвертон» не проиграет. Я думаю, «горожане» уже готовятся к финалу Лиги чемпионов. И это правильно! Для команды Гвардиолы этот поединок не самый важный сейчас. Поэтому, думаю «Эвертон» очко, как минимум, возьмет в этой игре», – сказал Бартулович.

Матч «Ман Сити» – «Эвертон» состоится 23 мая. Начало встречи – в 18:00.