Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 34-го тура Бундеслиги

  • 22.05.2021 05:04
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Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 34-го тура Бундеслиги Германии «Боруссия» Дортмунд – «Байер» Леверкузен:

В первом круге «Байер» выиграл у дортмундцев на своем поле со счетом 2:1. Всего соперники встречались между собой 59 раз (23 победы «Боруссии», 21 победа «Байера» и 15 ничьих). 

«Боруссия» с 61 очком идет сейчас третьей в Бундеслиге. У четвертого «Вольфсбурга» также 61 балл. Дортмундцам для того, чтобы остаться третьими, нужно обыгрывать «Байер», который обеспечил себе попадание в еврокубки.

«Боруссия» после выигрыша Кубка Германии в хорошем настроении. Думаю, в домашней встрече с «Байером» дортмундцы победят леверкузенцев. Мне кажется, «Боруссия» добьется победы с минимальным перевесом. Благодаря этой победе «Боруссия» станет третьей и завоюет «бронзу» Бундеслиги», – сказал Бартулович. 

Матч «Боруссия» Дортмунд – «Байер» Леверкузен состоится 22 мая. Начало встречи – в 16:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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