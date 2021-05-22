Украина – Бахрейн. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на товарищеский матч Украина – Бахрейн:
«Для сборной Украины это будет первая игра в рамках подготовки к чемпионату Европы, на котором «желто-синим» предстоит сыграть с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
Думаю, в этом поединке с Бахрейном для команды Андрея Шевченко результат – не самое главное. Важно, чтобы все ребята получили нормальную необходимую нагрузку накануне старта Евро, на котором украинцы первый матч сыграют 13 июня с Нидерландами.
Думаю, что Украина в Харькове на ОСК «Металлист» уверенно обыграет Бахрейн с крупным счетом 3:0 или 4:0», – сказал Бартулович.
Матч Украина – Бахрейн состоится 23 мая. Начало встречи – в 21:00.
Младен Бартулович, Sport.ua
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