Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 38-го тура Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»:

«Ливерпуль» с 66 очками идет четвертым и на данный момент проходит в Лигу чемпионов. «Кристал Пэлас» с 44 баллами тринадцатый, и лондонцы обеспечили себе участие в следующем сезоне АПЛ.

Интересно, что в первом круге «мерсисайдцы» устроили погром «Кристал Пэласу», победив на их поле со счетом 7:0! Статистика личных встреч – на стороне «Ливерпуля» (31 победа, 11 ничей и 14 поражений).

Мне кажется, в предстоящем матче «Ливерпуль» выиграет и обеспечит себе место в Лиге чемпионов! Думаю, гол Алиссона в ворота ВБА придал уверенности команде Юргена Клоппа, а еще и «Лестер», проиграв «Челси», улучшил шансы на попадание в Лигу чемпионов «мерсисайдцев», - сказал Козьбан.

Матч «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» состоится 23 мая. Начало встречи – в 18:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.