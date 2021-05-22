Астон Вилла – Челси. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 38-го тура Премьер-лиги Англии «Астон Вилла» – «Челси».

«Челси» с 67 очками идет третьим в АПЛ и борется за попадание в Лигу чемпионов. «Астон Вилла» с 52 баллами – одиннадцатая. Бирмингемцы не вылетают и не попадают в еврокубки.

Матч первого круга завершился вничью 1:1. Всего соперники играли 155 раз (63 победы лондонцев, 57 побед бирмингемцев, 35 ничей).

Думаю, «Челси» не проиграет «Астон Вилле» на выезде и обеспечит себе Лигу чемпионов! Поставил бы на «Челси» с форой (0)», – сказал Козьбан.

Матч «Астон Вилла» – «Челси» состоится 23 мая. Начало встречи – в 18:00.