Астон Вилла – Челси. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард сделал прогноз на матч 38-го тура АПЛ

  • 22.05.2021 02:45
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Астон Вилла – Челси. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 38-го тура Премьер-лиги Англии «Астон Вилла» – «Челси».

«Челси» с 67 очками идет третьим в АПЛ и борется за попадание в Лигу чемпионов. «Астон Вилла» с 52 баллами – одиннадцатая. Бирмингемцы не вылетают и не попадают в еврокубки.

Матч первого круга завершился вничью 1:1. Всего соперники играли 155 раз (63 победы лондонцев, 57 побед бирмингемцев, 35 ничей). 

Думаю, «Челси» не проиграет «Астон Вилле» на выезде и обеспечит себе Лигу чемпионов! Поставил бы на «Челси» с форой (0)», – сказал Козьбан.

Матч «Астон Вилла» – «Челси» состоится 23 мая. Начало встречи – в 18:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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