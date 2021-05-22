Крокодилы станут банкротом? Клуб Лиги 1 пребывает на грани ликвидации

Президент клуба Лиги 1 «Ним» Рани Ассаф объявил о прекращении спонсорской поддержки клуба.
Из-за потери спонсора «крокодилов» ждет неприятная процедура. Клуб должен найти покупателя до 30 июня, в противном случае «Ним» будет объявлен банкротом.
По итогам сезона 2020/21 «Ним» вылетел из топ-дивизиона Франции, заняв предпоследнее 19-е место.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — L'Equipe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.