Тулуза выиграла у Гренобля и будет бороться за выход в Лигу 1

Во Франции проходит переходной турнир за путевку в Лигу 1.

«Тулуза» выиграла у «Гренобля» (3:0) и будет бороться в финальном матче за выход в топ-дивизион.

Оппонентом «Тулузы» в финале будет команда, которая займет 18-е место в Лиге 1. Перед последним туром несколько команд могут оказаться в числе тех, кто будет играть переходной матч – «Страсбург», «Брест», «Лорьян» (по 41), «Нант» (40).

Лига 2. Переходной турнир

Полуфинал, 21 мая

«Тулуза» – «Гренобль» – 3:0

Голы: Спирингс, 3, Коне, 23, Хили, 90+2.

Итоговая таблица Лиги 2 Франции