Тулуза выиграла у Гренобля и будет бороться за выход в Лигу 1

Во Франции проходит переходной турнир за путевку в Лигу 1.
«Тулуза» выиграла у «Гренобля» (3:0) и будет бороться в финальном матче за выход в топ-дивизион.
Оппонентом «Тулузы» в финале будет команда, которая займет 18-е место в Лиге 1. Перед последним туром несколько команд могут оказаться в числе тех, кто будет играть переходной матч – «Страсбург», «Брест», «Лорьян» (по 41), «Нант» (40).
Лига 2. Переходной турнир
Полуфинал, 21 мая
«Тулуза» – «Гренобль» – 3:0
Голы: Спирингс, 3, Коне, 23, Хили, 90+2.
Итоговая таблица Лиги 2 Франции
Источник — Sport.ua
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