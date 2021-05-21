ФОТО. Под солнцем на Солнечном. Тренировка сборной за два дня до Бахрейна

Сборная Украины продолжает подготовку к финальной части Евро-2020 в режиме двукратных тренировок. 21 мая национальная команда провела очередное занятие на поле стадиона «Солнечный» в Харькове.
23 мая в Харькове на стадионе «Металлист» пройдет товарищеский матч Украины против Бахрейна.
Список игроков на сборе сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер»).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк» Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).
Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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