ФОТО. Под солнцем на Солнечном. Тренировка сборной за два дня до Бахрейна

Сборная Украины продолжает подготовку к финальной части Евро-2020

  • 21.05.2021 23:23
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ФОТО. Под солнцем на Солнечном. Тренировка сборной за два дня до Бахрейна
© УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку к финальной части Евро-2020 в режиме двукратных тренировок. 21 мая национальная команда провела очередное занятие на поле стадиона «Солнечный» в Харькове.

23 мая в Харькове на стадионе «Металлист» пройдет товарищеский матч Украины против Бахрейна.

Список игроков на сборе сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер»).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк» Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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