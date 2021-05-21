Эйбар – Барселона. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 38-го тура испанской Ла Лиги «Эйбар» – «Барселона».

«Барселона» с 76 очками идет третьей в Ла Лиге, и чтобы стать бронзовыми призерами каталонцам нужно побеждать.

В первом круге каталонцы сенсационно на «Камп Ноу» сыграли вничью 1:1. Всего соперники встречались 13 раз (11 побед «Барсы» и две ничьи). То есть «Эйбар» ни разу не побеждал «Барселону».

«Барса» выиграет у «Эйбара» и займёт третье место в чемпионате Испании! В последнее время плохо «блаугранас» играли, но, думаю, в заключительном матче должны исправиться и закончить чемпионат победой», - сказал Козьбан.

Матч «Эйбар» – «Барселона» состоится 22-го мая. Начало встречи в 19:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.