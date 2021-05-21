10 матчей – 10 побед! Григорчук и Шахтер Солигорск побеждают всех подряд

Украинский тренер Роман Григорчук одержал с «Шахтером» Солигорск 10-ю победу в 10 матчах чемпионата Беларуси.
Выиграв в 10-м туре принципиальный матч у команды Леонида Кучука, минского «Динамо» (1:0), команда Григорчука лидирует, имея невероятные 30 очков из 30 возможных. За хозяев поля всю игру провел украинец Роман Дебелко.
В топ-3 чемпионата Беларуси также входят БАТЭ (23 очка) и «Динамо» Минск (20).
Чемпионат Беларуси. 10-й тур
Шахтер Солигорск – Динамо Минск – 1:0
Гол: Дарбо, 81.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.