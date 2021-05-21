10 матчей – 10 побед! Григорчук и Шахтер Солигорск побеждают всех подряд

Команда выиграла в 10-м туре принципиальный матч у минского «Динамо»

  • 21.05.2021 23:40
  • 546 просмотров
  • 3 комментария
10 матчей – 10 побед! Григорчук и Шахтер Солигорск побеждают всех подряд
© ФК Шахтер Солигорск. Роман Григорчук

Украинский тренер Роман Григорчук одержал с «Шахтером» Солигорск 10-ю победу в 10 матчах чемпионата Беларуси.

Выиграв в 10-м туре принципиальный матч у команды Леонида Кучука, минского «Динамо» (1:0), команда Григорчука лидирует, имея невероятные 30 очков из 30 возможных. За хозяев поля всю игру провел украинец Роман Дебелко.

В топ-3 чемпионата Беларуси также входят БАТЭ (23 очка) и «Динамо» Минск (20).

Чемпионат Беларуси. 10-й тур

Шахтер Солигорск  – Динамо Минск – 1:0

Гол: Дарбо, 81.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Kle
    online
      Kle, 22.05.2021 00:13
    0
    Все, что нужно знать о дерьмовом уровне ЧБ
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.05.2021 00:11
    0
    значит не на шару чемпионство взял после Вернидуба
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 23:46
    0
    Молодчик! Но показателем станет, успех в еврокубках...
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 22.05.2021 00:13
    0
    Все, что нужно знать о дерьмовом уровне ЧБ
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.05.2021 00:11
    0
    значит не на шару чемпионство взял после Вернидуба
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 23:46
    0
    Молодчик! Но показателем станет, успех в еврокубках...
    Ссылка
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