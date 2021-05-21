Симеоне продлит контракт с Атлетико

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне продлит контракт с клубом. Руководство «матрасников» уже готовит ему новый контракт.

Нынешнее соглашение, согласно которому Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира, рассчитан до 2022 года. Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Симеоне возглавляет «Атлетико» Мадрид с декабря 2011 года. В нынешнем сезоне команда близка к завоеванию титула чемпионов Испании.