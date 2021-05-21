Переход между УПЛ и Первой лигой сезона 2021/22: прямой вылет и плей-офф

Президент УАФ Андрей Павелко рассчитывает, что будет принята новая система обмена командами между УПЛ и Первой лигой.

С сезона 2021/22 в УПЛ будет 16 клубов. В УАФ хотят, чтобы сразу вылетали две последние команды, а еще две участвовали в плей-офф с 3-4 командами Первой лиги.

«Будет долгожданный сезон с 16 клубами в УПЛ. И было совещание УПЛ и ПФЛ, чтобы синхронизировать календари. Хотим, чтобы между УПЛ и Первой лигой был переход такой: две команды вылетают/поднимаются сразу, а еще по две команды играют в плей-офф стыковые игры».

«В итоге 4 команды будут бороться за повышение в классе и 4 команды сразятся за то, чтобы остаться. Если все будет хорошо, то такую систему введут с нового сезона», - сказал Павелко.