Чайку покинули два игрока

В оставшихся турах чемпионата Второй лиги «Чайке» из Петропавловской Борщаговки не помогут полузащитники Андрей Дарда и Александр Медведь. Контракты с ними расторгнуты.

22-летний Дарда в «Чайке» начал свою профессиональную карьеру. За команду он отыграл два сезона. В текущем чемпионате футболист провел 13 матчей и забил 1 мяч.

24-летний Александр Медведь, который ранее выступал, в частности, за «Волынь», «Гелиос», «Сумы», «Черкащину» и «Калуш», присоединился к «Чайке» перед стартом сезона. На его счету 13 матчей за пристоличный клуб.

«Чайка» занимает 6-е место в группе А Второй лиги. Свой следующий матч команда Вячеслава Богоделова проведет 29 мая, когда примет «Оболонь-2».