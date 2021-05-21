Сборная Украины сыграет на Евро в новой форме

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал презентацию новой формы сборной Украины, в которой команда поедет на Евро-2020.

«Конечно, у сборной будет новая форма. Думаю, все болельщики с нетерпением ждут, когда увидят ее. С Бахрейном мы еще сыграем в старой форме - в белой экипировке».

«А в ближайшее время будет презентация новой формы. Согласовали ее с УЕФА и нашим техническим партнером. Она будет иметь украинскую энергетику», - сказал Павелко.