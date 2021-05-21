Сборная Украины сыграет на Евро в новой форме

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал презентацию новой формы сборной Украины, в которой команда поедет на Евро-2020.
«Конечно, у сборной будет новая форма. Думаю, все болельщики с нетерпением ждут, когда увидят ее. С Бахрейном мы еще сыграем в старой форме - в белой экипировке».
«А в ближайшее время будет презентация новой формы. Согласовали ее с УЕФА и нашим техническим партнером. Она будет иметь украинскую энергетику», - сказал Павелко.
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Источник — Денисов Time
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Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
на прошлом первенстве, ну когда Толяна-заробитчанына в сборную взяли, чтобы он маечек поднасобирал, то наша форма была признана худшей. так что надо исправлять положение
до речі, дружина його толковіша: вистачило розуму кокошник не напялити
однострой
Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
на прошлом первенстве, ну когда Толяна-заробитчанына в сборную взяли, чтобы он маечек поднасобирал, то наша форма была признана худшей. так что надо исправлять положение
до речі, дружина його толковіша: вистачило розуму кокошник не напялити
Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
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