Сборная Украины сыграет на Евро в новой форме

Скоро состоится презентация новой экипировки

  • 21.05.2021 17:07
  • 2862 просмотра
  • 11 комментариев
Сборная Украины сыграет на Евро в новой форме
© uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал презентацию новой формы сборной Украины, в которой команда поедет на Евро-2020.

«Конечно, у сборной будет новая форма. Думаю, все болельщики с нетерпением ждут, когда увидят ее. С Бахрейном мы еще сыграем в старой форме - в белой экипировке».

«А в ближайшее время будет презентация новой формы. Согласовали ее с УЕФА и нашим техническим партнером. Она будет иметь украинскую энергетику», - сказал Павелко.

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Источник — Денисов Time

(17 голосов)

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Комментарии
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 21.05.2021 18:04
    -1
    Denmark1107, 21.05.2021 17:28
    Найкрутіша і красивіша -ІМХО- була тоді ще за каденції Head Coach Сабо (1995-97), де на плечах-передпліччя був орнамент у вигляді Сот Бджіл.
    Ты Модест пасичник как Ющенко ,да ты опущенец любишь пчёл в своём свинарнике разводить
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.05.2021 18:03
    0
    roman_kros, 21.05.2021 17:23
    """Думаю, всі вболівальники з нетерпінням чекають, коли побачать її.""'
    Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
    ну а чего? интересно же.
    на прошлом первенстве, ну когда Толяна-заробитчанына в сборную взяли, чтобы он маечек поднасобирал, то наша форма была признана худшей. так что надо исправлять положение
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.05.2021 18:00
    0
    Денис Торопцев, 21.05.2021 17:50
    Головне щоб не косоворотка, як у дебіла президента.
    цей міг і в лаптях не вийти. ото було б зосім паливно. бо з косовороткою ще якіісь отмазони ліпить.. а з лаптями номер би не пройшов.
    до речі, дружина його толковіша: вистачило розуму кокошник не напялити
    Ссылка
    esk
    online
      esk, 21.05.2021 17:58
    -1
    Муґунот Уух, 21.05.2021 17:43
    “будет иметь украинскую энершетику” - снова что-то под вышиванку замутят?
    у казаков не было вышиванок, как и жён для вышивания
    однострой
    Ссылка
    esk
    online
      esk, 21.05.2021 17:57
    -1
    Это не к добру и всё равно что побриться перед игрой
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 21.05.2021 17:50
    0
    Муґунот Уух, 21.05.2021 17:43
    “будет иметь украинскую энершетику” - снова что-то под вышиванку замутят?
    Головне щоб не косоворотка, як у дебіла президента.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.05.2021 17:43
    0
    “будет иметь украинскую энершетику” - снова что-то под вышиванку замутят?
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 21.05.2021 17:28
    0
    roman_kros, 21.05.2021 17:23
    """Думаю, всі вболівальники з нетерпінням чекають, коли побачать її.""'
    Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
    придется новую футболку покупать)
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.05.2021 17:28
    0
    Футбол в квадрате, 21.05.2021 17:11
    Хотелось бы похожую на ту, что была на домашнем Евро!
    Найкрутіша і красивіша -ІМХО- була тоді ще за каденції Head Coach Сабо (1995-97), де на плечах-передпліччя був орнамент у вигляді Сот Бджіл.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 21.05.2021 17:23
    0
    """Думаю, всі вболівальники з нетерпінням чекають, коли побачать її.""'
    Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 17:11
    +2
    Хотелось бы похожую на ту, что была на домашнем Евро!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 17:11
    +2
    Хотелось бы похожую на ту, что была на домашнем Евро!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.05.2021 18:03
    0
    roman_kros, 21.05.2021 17:23
    """Думаю, всі вболівальники з нетерпінням чекають, коли побачать її.""'
    Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
    ну а чего? интересно же.
    на прошлом первенстве, ну когда Толяна-заробитчанына в сборную взяли, чтобы он маечек поднасобирал, то наша форма была признана худшей. так что надо исправлять положение
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.05.2021 18:00
    0
    Денис Торопцев, 21.05.2021 17:50
    Головне щоб не косоворотка, як у дебіла президента.
    цей міг і в лаптях не вийти. ото було б зосім паливно. бо з косовороткою ще якіісь отмазони ліпить.. а з лаптями номер би не пройшов.
    до речі, дружина його толковіша: вистачило розуму кокошник не напялити
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 21.05.2021 17:50
    0
    Муґунот Уух, 21.05.2021 17:43
    “будет иметь украинскую энершетику” - снова что-то под вышиванку замутят?
    Головне щоб не косоворотка, як у дебіла президента.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.05.2021 17:43
    0
    “будет иметь украинскую энершетику” - снова что-то под вышиванку замутят?
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 21.05.2021 17:28
    0
    roman_kros, 21.05.2021 17:23
    """Думаю, всі вболівальники з нетерпінням чекають, коли побачать її.""'
    Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
    придется новую футболку покупать)
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.05.2021 17:28
    0
    Футбол в квадрате, 21.05.2021 17:11
    Хотелось бы похожую на ту, что была на домашнем Евро!
    Найкрутіша і красивіша -ІМХО- була тоді ще за каденції Head Coach Сабо (1995-97), де на плечах-передпліччя був орнамент у вигляді Сот Бджіл.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 21.05.2021 17:23
    0
    """Думаю, всі вболівальники з нетерпінням чекають, коли побачать її.""'
    Яка бредятина... Можна продумати, що при перегляді матчів ми 90 хвилин милуємося дизайном форми. І прямо не терпиться форму побачити.
    Ссылка
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