«Купить больше, чем квартиру». В УАФ рассказали о призовых на Евро

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что игроки сборной Украины по итогам Евро-2020 смогут рассчитывать на солидные призовые.

Ранее форвард Роман Яремчук сказал, что призовых за выход на сам Евро хватило бы на большую квартиру в Киеве.

«Все зависит от выступлений. Если будет сверхуспешное выступление, то это будут приличные призовые. Думаю, можно будет купить больше, чем квартиру. Желаю, чтобы ребята хорошо выступили и забрали все возможные призовые».

«Конечно, чем дальше пройдут, тем больше призовые», - рассказал Павелко.