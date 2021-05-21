«Купить больше, чем квартиру». В УАФ рассказали о призовых на Евро

Андрей Павелко уверен, что игроки не будут разочарованы

  • 21.05.2021 16:45
  • 2040 просмотров
  • 3 комментария
«Купить больше, чем квартиру». В УАФ рассказали о призовых на Евро
© uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что игроки сборной Украины по итогам Евро-2020 смогут рассчитывать на солидные призовые.

Ранее форвард Роман Яремчук сказал, что призовых за выход на сам Евро хватило бы на большую квартиру в Киеве.

«Все зависит от выступлений. Если будет сверхуспешное выступление, то это будут приличные призовые. Думаю, можно будет купить больше, чем квартиру. Желаю, чтобы ребята хорошо выступили и забрали все возможные призовые».

«Конечно, чем дальше пройдут, тем больше призовые», - рассказал Павелко.

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Источник — Денисов Time

(5 голосов)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 21.05.2021 18:00
    0
    norma_zap, 21.05.2021 16:53
    А в каком районе Киева?
    На ДВРЗ в сталинке
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.05.2021 17:12
    +1
    У Буи пятка сразу зажила
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 21.05.2021 16:53
    0
    А в каком районе Киева?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.05.2021 17:12
    +1
    У Буи пятка сразу зажила
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 21.05.2021 18:00
    0
    norma_zap, 21.05.2021 16:53
    А в каком районе Киева?
    На ДВРЗ в сталинке
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 21.05.2021 16:53
    0
    А в каком районе Киева?
    Ссылка
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