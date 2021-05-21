«Купить больше, чем квартиру». В УАФ рассказали о призовых на Евро

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что игроки сборной Украины по итогам Евро-2020 смогут рассчитывать на солидные призовые.
Ранее форвард Роман Яремчук сказал, что призовых за выход на сам Евро хватило бы на большую квартиру в Киеве.
«Все зависит от выступлений. Если будет сверхуспешное выступление, то это будут приличные призовые. Думаю, можно будет купить больше, чем квартиру. Желаю, чтобы ребята хорошо выступили и забрали все возможные призовые».
«Конечно, чем дальше пройдут, тем больше призовые», - рассказал Павелко.
Источник — Денисов Time
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