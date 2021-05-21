Металл потерял двух игроков перед матчем с Металлургом

Поединок 23-го тура Второй лиги пропустят Фомин и Мизюк

  • 21.05.2021 15:06
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Металл потерял двух игроков перед матчем с Металлургом
© ФК Металл. Руслан Фомин

Капитан «Металла» нападающий Руслан Фомин и основной центральный защитник Александр Мизюк пропустят выездной матч 23-го тура чемпионата Второй лиги с «Металлургом» из-за травм.

25-летний Мизюк повредился еще в предыдущем выездном поединке с «Энергией» 8 мая. Тем не менее, спустя неделю он вышел на поле в домашнем матче с «Балканами» и забил свой первый мяч в профессиональной карьере (он же оказался победным). Во втором тайме игры с «Балканами» Александра заменил Папа Гуйе.

35-летний Фомин в матче с «Балканами» открыл счет уже на 3-й минуте, однако еще до перерыва вынужден был просить замену из-за проблем с коленом. К игре с «Металлургом» он также не успевает восстановиться.

«Металл» досрочно гарантировал себе выход в Первую лигу и уже точно финиширует первым в группе «Б» Второй лиги. В 20 матчах «желто-синие» одержали 18 побед и дважды сыграли вничью (60 мячей забито, 4 пропущено).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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