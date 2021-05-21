ФОТО. Как сборная Португалии может выглядеть на Евро-2020

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как на Евро-2020 мог бы выглядеть оптимальный состав сборной Португалии.
В группе F Португалия сыграет с Венгрией, Францией и Германией.
Финальная часть Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Источник — Transfermarkt
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