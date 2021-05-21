ФОТО. Как сборная Португалии может выглядеть на Евро-2020

Роналду и компания готовятся покорять международный турнир

  • 21.05.2021 13:11
  • 1385 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Как сборная Португалии может выглядеть на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt представил, как на Евро-2020 мог бы выглядеть оптимальный состав сборной Португалии.

В группе F Португалия сыграет с Венгрией, Францией и Германией.

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Transfermarkt

(5 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:56
    0
    Ну и норм, вот только поможет ли им это?
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 21.05.2021 13:29
    -1
    люто
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:56
    0
    Ну и норм, вот только поможет ли им это?
    Ссылка
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