Анатолий НУРИЕВ: «Я — свободный агент. С Колосом пока без конкретики»

25-летний нападающий «Миная» Анатолий Нуриев прокомментировал свое будущее после вылета закарпатской команды из УПЛ.
«Не хочется рассуждать на тему «Миная», почему команда вылетела из Премьер-лиги.
Сейчас я нахожусь уже в статусе свободного агента, но определенности по поводу дальнейшего будущего пока что нет. Хочется продолжить карьеру в команде, в которой будет карьерный рост. Не важно, будет это Украина или другой чемпионат.
«Колос»? Пока это только разговоры, никакой конкретики.
Сейчас пока еще восстанавливаюсь после травмы руки, думаю, еще недельку, а потом смогу тренироваться. Поэтому поеду в сборную Азербайджана, но в игре с Турцией в Анталье, скорее всего, еще не сыграю», — отметил Нуриев.
В завершившемся чемпионате УПЛ Нуриев забил 10 голов в 24-х матчах за «Минай».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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