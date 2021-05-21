Анатолий НУРИЕВ: «Я — свободный агент. С Колосом пока без конкретики»

25-летний нападающий «Миная» Анатолий Нуриев прокомментировал свое будущее после вылета закарпатской команды из УПЛ.

«Не хочется рассуждать на тему «Миная», почему команда вылетела из Премьер-лиги.

Сейчас я нахожусь уже в статусе свободного агента, но определенности по поводу дальнейшего будущего пока что нет. Хочется продолжить карьеру в команде, в которой будет карьерный рост. Не важно, будет это Украина или другой чемпионат.

«Колос»? Пока это только разговоры, никакой конкретики.

Сейчас пока еще восстанавливаюсь после травмы руки, думаю, еще недельку, а потом смогу тренироваться. Поэтому поеду в сборную Азербайджана, но в игре с Турцией в Анталье, скорее всего, еще не сыграю», — отметил Нуриев.

В завершившемся чемпионате УПЛ Нуриев забил 10 голов в 24-х матчах за «Минай».