Анатолий НУРИЕВ: «Я — свободный агент. С Колосом пока без конкретики»

Форвард ищет новую команду

  • 21.05.2021 12:52
  • 1054 просмотра
  • 1 комментарий
Анатолий НУРИЕВ: «Я — свободный агент. С Колосом пока без конкретики»
© mukachevo.net. Анатолий Нуриев

25-летний нападающий «Миная» Анатолий Нуриев прокомментировал свое будущее после вылета закарпатской команды из УПЛ.

«Не хочется рассуждать на тему «Миная», почему команда вылетела из Премьер-лиги.

Сейчас я нахожусь уже в статусе свободного агента, но определенности по поводу дальнейшего будущего пока что нет. Хочется продолжить карьеру в команде, в которой будет карьерный рост. Не важно, будет это Украина или другой чемпионат.

«Колос»? Пока это только разговоры, никакой конкретики.

Сейчас пока еще восстанавливаюсь после травмы руки, думаю, еще недельку, а потом смогу тренироваться. Поэтому поеду в сборную Азербайджана, но в игре с Турцией в Анталье, скорее всего, еще не сыграю», — отметил Нуриев.

В завершившемся чемпионате УПЛ Нуриев забил 10 голов в 24-х матчах за «Минай».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:17
    0
    Удачи пацану.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:17
    0
    Удачи пацану.
    Ссылка
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