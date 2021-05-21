Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тренерский штаб варьирует нагрузки»

31-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о подготовке украинской национальной команды к финальной стадии Евро-2020.
«Утром, в основном, работа направлена на функциональное состояние, вечером — на тактику.
Тренерский штаб старается варьировать нагрузки», — отметил Степаненко.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Источник — Футбол 1/2/3
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