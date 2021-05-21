ВИДЕО. От идола до дяди. Дель Пьеро стал гостем популярного антилайфхакера

Итальянский блогер Хаби Лейм, который стал знаменитым за очень короткий промежуток времени, записал новое видео вместе с легендой итальянского футбола Алессандро дель Пьеро.
Отметим, что Хаби Лейм, показывает, что многие лайфхаки в интернете придуманы для проблем, которые высосаны из пальца.
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Источник — Sport.ua
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