ВИДЕО. От идола до дяди. Дель Пьеро стал гостем популярного антилайфхакера

Итальянский блогер Хаби Лейм, который стал знаменитым за очень короткий промежуток времени, записал новое видео вместе с легендой итальянского футбола Алессандро дель Пьеро.



Отметим, что Хаби Лейм, показывает, что многие лайфхаки в интернете придуманы для проблем, которые высосаны из пальца.