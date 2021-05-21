Евгений МАКАРЕНКО: «К молодым у тренеров те же требования, что и к опытным»

30-летний футболист бельгийского «Кортрейка» и сборной Украины Евгений Макаренко рассказал о подготовке украинской национальной команды к Евро-2020.

«Чем больше ты находишься в коллективе, тем больше ты понимаешь требования тренерского штаба. У нас сейчас много молодых ребят, и тренеры говорят им те же требования, что и опытным игрокам», — отметил Макаренко.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.