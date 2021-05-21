В субботу, 22 мая, состоится матч 38 тура чемпионата Испании, в котором «Реал» примет «Вильярреал».
Поединок пройдет в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
После 37-ми туров «Реал» занимает второе место, имея 81 очко в активе. «Вильярреал» набрал 58 баллов и удерживает 7-ю строчку.
В прямом эфире поединок можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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