Сергей КРИВЦОВ: «Нужно сейчас перетерпеть, чтобы потом было легче»

Футболист сборной Украины рассказал о подготовке к Евро-2020

  • 21.05.2021 11:18
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Сергей КРИВЦОВ: «Нужно сейчас перетерпеть, чтобы потом было легче»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал нагрузки команды Шевченко, а также рассказал о целях во время тренировочного цикла.

– Как себя чувствуешь во время сбора, как опишешь тренировочный процесс?
– Хорошо себя чувствую. Тренировки больше нагрузочного характера. В первые дни нужно поработать, чтобы привести в норму физические кондиции и в оптимальной форме подходить к контрольным играм.

– Сейчас тренировки проходят в двухразовом режиме. В таком ритме сложнее, чем во время игрового цикла?
– Конечно, но без черновой работы нельзя. Все понимают, что без этого нормально не подготовиться, и уже привыкли. Нужно сейчас перетерпеть, чтобы потом было легче.

– Как оценишь свою форму?
– Я в хорошей форме. В принципе, мы не так давно закончили сезон. Все на ходу, просто нужно уделить внимание тактическим наработкам и двигаться дальше.

– Какие цели ставишь перед собой на этих сборах?
– Хорошо подготовиться. В первую очередь стоит задача – подготовиться непосредственно к официальным играм. Также у нас будет три товарищеских матча, нужно их удачно провести, а уже дальше идти с мыслями о Евро.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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