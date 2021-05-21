Сергей КРИВЦОВ: «Нужно сейчас перетерпеть, чтобы потом было легче»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал нагрузки команды Шевченко, а также рассказал о целях во время тренировочного цикла.

– Как себя чувствуешь во время сбора, как опишешь тренировочный процесс?

– Хорошо себя чувствую. Тренировки больше нагрузочного характера. В первые дни нужно поработать, чтобы привести в норму физические кондиции и в оптимальной форме подходить к контрольным играм.

– Сейчас тренировки проходят в двухразовом режиме. В таком ритме сложнее, чем во время игрового цикла?

– Конечно, но без черновой работы нельзя. Все понимают, что без этого нормально не подготовиться, и уже привыкли. Нужно сейчас перетерпеть, чтобы потом было легче.

– Как оценишь свою форму?

– Я в хорошей форме. В принципе, мы не так давно закончили сезон. Все на ходу, просто нужно уделить внимание тактическим наработкам и двигаться дальше.

– Какие цели ставишь перед собой на этих сборах?

– Хорошо подготовиться. В первую очередь стоит задача – подготовиться непосредственно к официальным играм. Также у нас будет три товарищеских матча, нужно их удачно провести, а уже дальше идти с мыслями о Евро.