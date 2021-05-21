ФОТО. Интер Майами представил новую форму на дне океана

Клуб Дэвида Бекхэма провел яркую презентацию

  • 21.05.2021 10:18
  • 507 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Интер Майами представил новую форму на дне океана
© ФК Интер Майами

Клуб MLS «Интер Майами» провел презентацию новой игровой формы.

Комплект от Adidas выполнен в голубых цветах. Форма сделана из переработанного пластика.

Презентацию провели на дне океана. Форму надела модель Корал Томашик, которая позировала на глубине в 30 метров.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    from space
    online
      from space, 21.05.2021 10:35
    0
    Красиво. А зато у нас есть Алешковская пустыня!
    Ссылка
    D.Bykoff
    online
      D.Bykoff, 21.05.2021 10:31
    +1
    Alexander Киев, 21.05.2021 10:29
    Такое представление должно быть у дК.. Дно на дне
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.05.2021 10:29
    +3
    Такое представление должно быть у дК.. Дно на дне
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.05.2021 10:29
    +3
    Такое представление должно быть у дК.. Дно на дне
    Ссылка
    D.Bykoff
    online
      D.Bykoff, 21.05.2021 10:31
    +1
    Alexander Киев, 21.05.2021 10:29
    Такое представление должно быть у дК.. Дно на дне
    Ссылка
    from space
    online
      from space, 21.05.2021 10:35
    0
    Красиво. А зато у нас есть Алешковская пустыня!
    Ссылка
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