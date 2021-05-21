ФОТО. Интер Майами представил новую форму на дне океана

Клуб MLS «Интер Майами» провел презентацию новой игровой формы.
Комплект от Adidas выполнен в голубых цветах. Форма сделана из переработанного пластика.
Презентацию провели на дне океана. Форму надела модель Корал Томашик, которая позировала на глубине в 30 метров.
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Источник — Sport.ua
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