Арсенал нацелился на одного из лучших игроков Чемпионшипа

Лондонский «Арсенал» намерен усилить состав лидером «Норвича» Эмилиано Буэндией.

«Канониры» пытались заполучить 24-летнего аргентинца еще зимой, однако «Норвич» отказал в связи с борьбой за выход в Премьер-лигу. Тогда «Арсенал» арендовал у «Реала» Мартина Эдегора.

Буэндия перешел в «Норвич» из «Хетафе» летом 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел в Чемпионшипе 39 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 17 голевых передач.

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