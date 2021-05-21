Арсенал нацелился на одного из лучших игроков Чемпионшипа

На счету хавбека «Норвича» 15 голов и 17 ассистов

  • 21.05.2021 09:47
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Арсенал нацелился на одного из лучших игроков Чемпионшипа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» намерен усилить состав лидером «Норвича» Эмилиано Буэндией.

«Канониры» пытались заполучить 24-летнего аргентинца еще зимой, однако «Норвич» отказал в связи с борьбой за выход в Премьер-лигу. Тогда «Арсенал» арендовал у «Реала» Мартина Эдегора.

Буэндия перешел в «Норвич» из «Хетафе» летом 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел в Чемпионшипе 39 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 17 голевых передач.

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Источник — CBS Sports

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